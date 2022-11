Azores Airlines transporta, pela primeira vez, mais de 1 milhão de passageiros num ano

A marca de 1 milhão de passageiros transportados num único ano, nunca havia sido alcançada na história da Azores Airlines. Para assinalar o momento, a companhia aérea preparou uma acção-surpresa junto do balcão de check-in e surpreendeu o passageiro 1 milhão que fez check-in no voo S4 172 com partida de Ponta Delgada e destino ao Porto, na manhã de 29 de Novembro.

Um 'boarding pass' redimensionado em honra da ocasião e um certificado de presença neste voo especial, foi entregue pela mão do presidente do Grupo SATA ao passageiro, poucos minutos antes de embarcar com destino ao Porto. Na ocasião, Luís Rodrigues, explicou tratar-se de uma iniciativa de caracter simbólico, de proximidade, descontraída e que é ilustrativa da recuperação da Azores Airlines.

Trata-se de um dia simbólico para todos os que trabalham para tornar possível o crescimento da operação aérea da Azores Airlines. E nada pareceu fazer mais sentido do que partilhar o nosso entusiasmo e o sucesso alcançado com os passageiros que escolhem viajar connosco. Afinal, sem a confiança que os nossos passageiros depositam em nós, não teríamos alcançado esta marca histórica na companhia aérea, de mais de 1 milhão de passageiros transportados num só ano. Luís Rodrigues, presidente do Grupo SATA

A 3 de Agosto de 2022, o grupo SATA atingiu a marca de 1 milhão de passageiros transportados no cômputo da actividade das duas companhias aéreas, SATA Air Açores e Azores Airlines. O registo foi alcançado antes do que se previa para o sector, tendo as companhias aéreas SATA superado as expectativas no que respeita à recuperação do tráfego no período pós-pandémico. No Verão de 2022, as duas companhias aéreas transportaram mais passageiros do que no ano pré-pandémico de 2019. O resultado agora alcançado pela Azores Airlines vem reforçar a tendência crescente da procura pelos serviços proporcionados pela companhia aérea.