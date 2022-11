Jornais destacam último ensaio da selecção nacional antes de rumar ao Qatar

Bom dia. Já todos pensam no Mundial do Qatar, que começa no domingo, mas ontem a selecção nacional portuguesa fez o primeiro e último jogo de preparação antes de rumar ao Médio Oriente. E as capas dos jornais, entre outras notícias, dão amplo destaque a isso.

No semanário Expresso:

- "Banca e seguros com a maior queda nos salários"

- "Catar 2022. Vem aí o Mundial da discórdia"

- "Doentes terminais já escolhem quando morrer"

- "MP teme por testemunhas no caso Duarte Lima"

- "Escolas aprendem a respeitar jovens trans"

- "Marcelo assume 'cuidados' com Angola no caso BIC"

- "PCP de Jerónimo cortou Euro2 milhões em ordenados"

- "Lisboa fez ajuste ilegal à FIL e não sabe como pagar"

- "Quem são e o que querem os jovens que fecharam as escolas"

- "Lula em Lisboa com Costa e Marcelo"

- "'Expresso da Manhã' chega ao n.º 500"

- "Marcelo envia lei para o TC"

- "Inflação recorde na zona euro"

- "Acordo para cereais prolongado"

No Correio da Manhã:

- "Inflação de novembro aumenta pensões. Reformas até 957Euro sobem 5%"

- "CR7 em choque com Bruno Fernandes. Relação entre craques azeda há mais de um ano"

- "Mundial 2022. Portugal-Nigéria (4-0): Seleção vence equipa de Peseiro com golos de jogadores do M. United e Benfica"

- "Leia o essencial da entrevista de Cristiano Ronaldo"

- "Toxicodependente agride e mata mãe em incêndio no Porto"

- "Previsão para este ano. RTP com prejuízo de 8 milhões de euros"

- "Greve pára função pública hoje"

- "Investigação. PJ avalia pistas da ameaça a Marcelo"

- "Assédio. Paga 5 mil Euro por beijar e apalpar"

- "Agressões. Cabelo solto e gravata são risco na Saúde"

- "Polícias. Racismo na 'net' alvo de inquérito"

No Público:

- "Falhas de segurança com 'riscos muito elevados' detetadas no SIRESP"

- "Mundial. Portugal ganha ritmo e opções com goleada sobre a Nigéria"

- "Redes sociais. Ministro ordena inquérito a polícias por discurso de ódio"

- "Descentralização. Rui Moreira vai a tribunal para travar delegação da ação social"

- "Dois livros. Cormac McCarthy na sua estrada selvagem"

- "COP27. Insatisfação na Cimeira do Clima por falta de sinais de consenso"

- "Função Pública. Greve é a 'prova dos nove' ao descontentamento dos trabalhadores do setor público"

No Jornal de Notícias:

- "Autoridades em alerta com subida no consumo de antibióticos nos hospitais"

- "Portugal 4-0 Nigéria. Motor afinado"

- "Rendimentos. Só quatro em dez poupam para a velhice"

- "Ucrânia. Mísseis deixam sete milhões de casas sem eletricidade e aquecimento"

- "Mau tempo. Chuva de novembro abaixo do normal"

- "Voos noturnos torturam lisboetas"

- "Incendiou quarto e matou a mãe porque não lhe deu dinheiro para a droga"

No Diário de Notícias:

- "Teixeira dos Santos, antigo ministro das Finanças. 'Carlos Costa foi muito corajoso'"

- "Aprovação de regulamentos. Reforma do comando das Forças Armadas bloqueada há um ano no Ministério da Defesa"

- "Mensagens racistas. Governo pressionado para fazer limpeza na PSP e na GNR"

- "Saúde oral está a piorar. Há mais portugueses a deixar de ir ao dentista porque não têm dinheiro"

- "Cenário é dos piores da UE. Pensionistas em 2070 vão perder mais de metade do salário"

- "Estados Unidos. Do Congresso dividido à guerra: os desafios de Joe Biden à beira dos 80 anos"

- "Quatro golos e um penálti defendido. Santos vê 'coisas muito boas' na goleada à Nigéria"

- "Igreja de São Vicente de Fora. Música barroca tocada num dos órgãos históricos da Europa"

No Inevitável:

- "Qatar 2022. Bem-vindos ao Mundial das Arábias"

- "Plano ferroviário. Do Minho ao Algarve, incluindo a 3.ª travessia sobre o Tejo"

- "Governo avança com 50 milhões para impulsionar turismo"

- "Ucrânia. Crimes de guerra russos expostos à luz do dia"

- "Covid-19. Dois terços dos apoios foram desperdiçados"

No Negócios:

- TAP atrai primeiro centro europeu do gigante indiano Tata"

- "Tribunal manda equipa portuguesa de Isabel dos Santos reclamar em Angola"

- "Mundial do Qatar. O mundo ao contrário. O ranking da FIFA e o PIB per capita"

- "Cabaz de consumo. Inflação importada já vale mais do que 50%"

- "Bolsa. Políticas de risco alvo de maior fiscalização"

- "'Em Portugal, as políticas de mobilidade são uma anedota', entrevista a João Joanaz de Melo"

No O Jornal Económico:

- "Acordo com capital de risco do Estado abriu portas a Ricardo Moutinho"

- "Preços da lenha e dos 'pellets' disparam com crise energética"

- "'Um Governo de maioria absoluta também traz desafios para os média'. Em vésperas do primeiro aniversário da CNN Portugal, o diretor do canal faz um balanço e diz que 2023 deverá ser um ano de 'ambição' mas também de 'pés na terra'".

- "O futuro do setor financeiro segundo os líderes da banca"

- "Depósitos. Caixa Geral de Depósitos dá tiro de partida para a subida dos juros para pequenos aforradores"

- "Revelações de Carlos Costa. 'O Governador', o livro polémico de que todos os banqueiros falam mas não vão ler"

- "Apoios aos trabalhadores. Empresas pedem que não sejam tributados os bónus pagos a funcionários para compensar inflação"

- "Fusões e aquisições. Fundação Oriente recebe quatro propostas vinculativas pelo Banco Português de Gestão"

- "Lucros excessivos. Governo avança com 'windfall tax' sobre setores da energia e da distribuição"

No O Jogo:

- "Portugal 4-0 Nigéria. Baterias carregadas. Seleção ganha balanço para o Catar com uma goleada no último ensaio"

- "Plano de Ronaldo é acabar aos 40"

- "FC Porto. Martínez chega-se à frente"

- "Benfica. Rui Costa desconfia do Brugge"

- "Sporting. 'Maturidade é ponto forte de Tanlongo'. Ex-treinador, Germán Rivarola, traça perfil do médio"

- "Braga. Ruiz na mira de Simeone"

No A Bola:

- "'Queremos chegar mais longe na Champions', Rui Costa exclusivo A Bola no Dubai"

- "Portugal-Nigeria (4-0): Apetite da seleção abre-nos o apetite"

- "Ronaldo elogia Messi e diz que futebol se tornou mero negócio"

- "Sporting. Avançado procura-se"

- "FC Porto. Aprovadas contas da SAD"

- "Automobilismo. Félix da Costa em entrevista"

- "Jorge Mendes. Melhor agente trouxe este ano quase Euro300 milhões para o futebol português"

E no Record:

- "Portugal-Nigéria (4-0): Vão para ganhar"

- "'Vamos tentar chegar longe na Champions', Rui Costa acredita nas meias-finais"

- "'Aprendi mais com Amorim do que ele comigo', Record no Qatar onde o técnico acabou a carreira. Treinador Maurício Larriera não poupa elogios"

- "FC Porto. A hora de Toni Martínez"

- "Arranca hoje o grande congresso do futebol"