IL acusa PS de estratégia deliberada de "país medíocre" para se perpetuar no poder

O líder da IL acusou hoje os socialistas de usar uma "estratégia deliberada" de transformar "Portugal num país medíocre" com o objetivo de se perpetuar no poder porque, "se o país se desenvolver, deixa de votar no PS".

"Quando o PS cria um país onde se perde o amor à liberdade, a confiança, a ambição, a independência face ao Estado, a noção de que o estado deve estar ao serviço das pessoas e de que ninguém está acima da lei, estamos a falar de criar um país que se prepara para perder o futuro", alertou João Cotrim Figueiredo na intervenção do encerramento do Orçamento do Estado para 2023 (OE2023) que decorre esta manhã no parlamento.

O ainda presidente da IL considerou que "esta estratégia de transformar Portugal num país medíocre é ao mesmo tempo tão poucochinho, tão bizarra, tão incompreensível, mas tão sistemática que não pode ser acaso".

"Só pode ser uma estratégia deliberada do PS e o que é que visa esta estratégia deliberada do PS? Visa tão só perpetuar o PS no poder porque o PS sabe que se o país se desenvolver deixa de votar no PS", acusou.