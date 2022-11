Ministra destaca resposta quase total da população por via digital

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, destacou hoje o peso quase absoluto das respostas da população residente em Portugal por via digital aos Censos2021, assinalando esse aspeto como o significado da evolução das instituições nacionais.

Na conferência de imprensa de apresentação dos resultados definitivos dos censos, que decorreu no Instituto Nacional de Estatística (INE), em Lisboa, a governante agradeceu às pessoas que contribuíram para a realização desta operação censitária em plena pandemia de covid-19, frisando que avançar com os Censos2021 "foi mesmo a decisão certa".

"Há dois dados que gostaria de destacar, porque são muito específicos destes censos: a quase totalidade das respostas terem sido digitais, com tudo o que isso significa de preparação das nossas instituições para este caminho e todas as possibilidades que isso abre; e a tradução para 11 línguas dos questionários. Queria salientar a capacidade do INE para se adaptar a todas as mudanças", observou.

Mariana Vieira da Silva defendeu que a importância deste tipo de iniciativa "é enorme", uma vez que estes dados sobre múltiplas dimensões da sociedade portuguesa permitem definir com maior grau de conhecimento como "agir com as políticas públicas".

Entre os principais dados destacados na apresentação de hoje no INE sobressaem a redução de 2,1% da população residente em Portugal face a 2011, acentuando-se também os desequilíbrios na distribuição da população pelo território nacional.

Apesar dessa quebra, houve um crescimento substancial (37%) da população estrangeira a residir no país e um agravamento do fenómeno de envelhecimento da população.

A fase de recolha dos Censos 2021 decorreu entre 05 de abril e 31 de maio e os dados referem-se à data do momento censitário, dia 19 de abril de 2021.