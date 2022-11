Inglaterra goleia Irão de Carlos Queiroz

A Inglaterra goleou hoje o Irão, orientado pelo treinador português Carlos Queiroz, por 6-2, em encontro da primeira jornada do Grupo A do Mundial de futebol de 2022, disputado no Estádio Internacional Khalifa, em Doha.

Jude Bellingham, aos 35 minutos, Bukayo Saka, aos 43 e 62, Raheem Sterling, aos 45+1, Marcus Rashford, aos 71, e Jack Grealish, aos 90, marcaram os golos dos 'três leões', enquanto o portista Mehdi Taremi faturou para os asiáticos, aos 65 e 90+13, o segundo de grande penalidade.

O segundo encontro da jornada inaugural do Grupo A realiza-se ainda hoje, entre os Estados Unidos e o País de Gales, com início às 19:00 (em Lisboa).