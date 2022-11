Crescimento da economia venezuelana abrandou no terceiro trimestre

O crescimento da economia venezuelana "desacelerou consideravelmente" no terceiro trimestre do ano, segundo dados do Índice Mensal de Atividade Económica da Venezuela, divulgados hoje pelo Observatório Venezuelano de Finanças (OVF).

"Após ter experimentado expansões de 15,9 por cento e 14,9% durante o primeiro e segundo trimestres de 2022, a atividade económica registou um aumento de 9,8% durante o terceiro trimestre deste ano, significativamente inferior às dos dois trimestres anteriores", indica o OVF em comunicado.

Segundo o organismo, "isto significa uma perda de dinamismo na economia, principalmente devido ao esgotamento da base que permitiu a referida expansão: o aumento da produção de petróleo".

"Já no terceiro trimestre e previsivelmente no quarto trimestre de 2022, a contribuição da atividade petrolífera para o crescimento" está a descer, assinala o OVF.

"Assim, após (a atividade petrolífera) ter contribuído em 71% para o aumento da atividade económica total durante 2021, no terceiro trimestre de 2022 contribuiu em 52%", sublinha.

Segundo o OVF "o segundo maior fator que contribuiu para o aumento da atividade económica durante o terceiro trimestre de 2022 foi o crédito bancário, com 33,9%, essencialmente no segmento empresarial".

Segundo o Observatório Venezuelano de Finanças "um fator adicional que limita um ritmo mais rápido da economia são os baixos salários, especialmente na administração pública".

"Com rendimentos de 20 dólares (sensivelmente o mesmo valor em euros) por mês, incluindo salários ou pensões mais bónus, é difícil ver uma recuperação da procura", conclui.