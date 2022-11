Ataque perto de Bagdade mata quatro soldados iraquianos

Quatro soldados iraquianos foram mortos hoje de manhã quando estavam no seu posto, na sequência de um ataque com metralhadora realizado por homens não identificados, perto da cidade de Kirkuk, a norte de Bagdade, disse fonte militar.

O ataque, que ainda não foi reivindicado, aconteceu "por volta das 05:00 [02:00 em Lisboa]", adiantou o mesmo responsável sob condição de anonimato.

O alvo era um posto avançado do exército localizado numa área de deserto, onde atuam elementos do grupo 'jihadista' autoproclamado Estado Islâmico (EI), mas também rebeldes curdos turcos do grupo de guerrilha PKK, o Partido dos Trabalhadores do Curdistão.