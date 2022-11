CTT preparam reforço de equipas para período entre Black Friday e dia de Reis

Os CTT anunciaram hoje que estão a preparar a operação para o pico da temporada ('peak season'), em que se espera um aumento do tráfego de encomendas entre a Black Friday e o dia de Reis, com reforço das equipas.

Em comunicado, os CTT salientam que "estão a preparar a sua operação no terreno para o expectável aumento do tráfego de encomendas" durante aquele período, sendo que para a 'peak season' deste ano "estão a ser implementadas várias medidas na operação e no apoio ao cliente".

Nesse sentido, "está a ser preparado o reforço das equipas no tratamento e na distribuição das encomendas; está prevista a distribuição nos feriados e fins de semana e em horários mais alargados; está a ser preparada a recolha de objetos em antecipação dos principais expedidores; e, por fim, estão a ser organizados turnos duplos de distribuição diária", acrescentam.

Os CTT referem que "para assegurar a rapidez na entrega das encomendas foram abertos novos centros para aumento da capacidade de tratamento (Palmela, Aveiro, Leiria e Maia) e reforçadas as ligações de transporte (incluindo no fluxo ibérico)".

Os Correios de Portugal sublinham ainda que implementaram "ferramentas para facilitar uma gestão do FIFO, para que nos dias em que a procura exceda as estimativas partilhadas pelos clientes, as equipas operacionais tenham informação em tempo real que facilite a entrega mais célere das encomendas atrasadas".

Há também uma nova aplicação 'mobile' "para os distribuidores que, para além de ser mais rápida e intuitiva, facilita o contacto com o cliente em caso de ausência, para reduzir o número de objetos em que é deixado aviso para ir levantar em pontos CTT".

Relativamente ao apoio ao cliente, "teremos um reforço de 30% de recursos de atendimento, 'task-forces' durante os feriados e fins de semana e, em caso de necessidade, serão alargados os horários de funcionamento das linhas de atendimento a clientes"

Apesar da aplicação destas medidas, os Correios de Portugal referem que "estão em constante avaliação da operação e em processo de melhoria continua, pelo que poderão ser implementadas outras ações em caso de necessidade".