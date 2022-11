Putin exclui críticos da sua liderança do Conselho de Direitos Humanos do Kremlin

O Presidente russo, Vladimir Putin, afastou hoje do Conselho de Direitos Humanos ligado ao Kremlin vários ativistas considerados críticos da sua liderança, e substitui-os por figuras do seu círculo de confiança.

Putin assinou um decreto presidencial em que exclui deste órgão, entre outros, Igor Kaliapin, ex-chefe do Comité contra a Tortura, uma das mais respeitadas organizações de direitos humanos da Rússia, e o jornalista e historiador Nikolai Svanidze.

"Nas novas condições, há outras figuras que se tornam líderes da opinião pública", disse o porta-voz presidencial, Dmitri Peskov, na sua conferência de imprensa diária.

Segundo Peskov, os novos membros do Conselho "podem representar melhor a sociedade civil".

Entretanto, figuras próximas do Kremlin (Presidência russa) foram incluídas no Conselho, como é o caso de membros da Frente Popular (liderada por Putin) e do movimento Free Donbass, professores universitários ou o correspondente de guerra do jornal Komsomolskaya Pravda, Alexander Kots, que ganhou popularidade durante a recente retirada russa da região ucraniana de Kherson.

Nos últimos anos, Putin manteve num nível mínimo a presença de ativistas da oposição no Conselho de Direitos Humanos, uma tendência que se agravou desde o início da invasão da Ucrânia por tropas russas, em 24 de fevereiro.

Na semana passada, o Presidente russo aprovou uma nova política estatal de defesa dos valores tradicionais contra a "ideologia ocidental destrutiva".

Putin considera que uma das vantagens do exílio de opositores e dissidentes desde o início da intervenção militar russa em solo ucraniano é a "purificação" da sociedade russa de pessoas que partilham valores ocidentais.