Sete pessoas foram executadas por enforcamento no Kuwait

Sete pessoas, cinco homens e duas mulheres, foram executadas hoje no Kuwait após terem sido condenadas por assassinatos, anunciou hoje a Procuradoria do emirado.

Tratam-se das primeiras execuções desde 2017, apesar dos pedidos de clemência apresentados por um grupo de defesa de direitos humanos e contra a pena de morte.

O Ministério Público do Kuwait declarou através de um comunicado que a pena de morte foi executada "por enforcamento", após terem sido aprovadas pelo emir.

Dos cinco homens executados, três eram do Kuwait, um da Síria e outro do Paquistão; e uma das mulheres era cidadã da Etiópia e a outra do Kuwait.