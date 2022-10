Pedro Jorge questiona se haverá rigor no horário da iluminação de Natal

Após ver o anúncio por parte do executivo regional sobre "reforçar iluminação de Natal este ano", o presidente da Concelhia CDS Santa Cruz, Pedro Jorge, questiona se haverá rigor no horário. Isto porque, refere através de uma nota de imprensa, "este tipo de anúncio contrária os pedidos para contenção no gasto de energia".

Outros municípios anunciaram um horário para evitar gasto de energia pelo que pedimos a mesma postura e exemplo no nosso concelho". Pedro Jorge