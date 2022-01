SNS 24 bate novo recorde de chamadas atendidas num só dia

A Linha SNS 24 bateu na terça-feira o recorde de chamadas atendidas num só dia, totalizando 103.470, anunciaram hoje os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

Do total de chamadas, adiantam em comunicado, "os mecanismos automatizados de atendimento resolveram com sucesso a chamada de 44.704 utentes (cerca de 250.000 desde que o sistema foi implementado)".

Neste mesmo dia, foram emitidas 45.627 Declarações Provisórias de Isolamento Profilático e 49.706 requisições de testes à Covid-19.

"Estes números demonstram bem a evolução da linha SNS 24. Só nos últimos dois dias foram atendidas mais de 200 mil pessoas, um valor superior ao somatório de todos os dias de janeiro de 2019, o mês com maior volume de atendimentos antes da pandemia", realçam os SPMS.

A covid-19 provocou 5.448.314 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 19.015 pessoas e foram contabilizados 1.460.406 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde de hoje.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em diversos países.

Uma nova variante, a Ómicron, considerada preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 110 países, sendo dominante em Portugal.