Santuário debate história e mensagem de Fátima em seminário 'online'

Os temas "Visões, aparições e outras formas de dizer" e "A imagem de Nossa Senhora de Fátima" abrem, hoje, o seminário "desCodificar Fátima", que, em quatro sessões 'online', vai centrar-se na história e mensagem da Cova da Iria.

O seminário, que será dinamizado pelo diretor do Departamento de Estudos do Santuário de Fátima, Marco Daniel Duarte, decorrerá às quartas-feiras à noite, abordando ainda os temas "Os escritos de Lúcia de Jesus", "Os Papas e Fátima", "Segredo ou segredos?", "As três representações de Nossa Senhora de Fátima", "Os lugares das aparições" e "As orações de Fátima".

"Convocando diferentes perspetivas de abordagem, o Santuário de Fátima apresenta alguns dos temas que constituem o fenómeno de Fátima e o deixam perceber como um dos mais importantes acontecimentos religiosos da contemporaneidade", sublinhou a informação sobre o evento idealizado para o público em geral.

As sessões decorrerão entre as 21:15 e as 22:15.

O formador, Marco Daniel Duarte, é o diretor do Departamento de Estudos do Santuário de Fátima, onde dirige o Arquivo e a Biblioteca, e do Museu do Santuário de Fátima. É também diretor do Departamento do Património Cultural da Diocese de Leiria-Fátima.