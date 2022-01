China detecta 161 casos nas últimas 24 horas

A Comissão Nacional de Saúde da China anunciou hoje a deteção de 161 novos casos positivos de covid-19 nas últimas 24 horas, 101 dos quais de contágio local.

A maioria dos casos foram encontrados na cidade de Xian, que tem estado confinada desde finais de dezembro.

O número total de pacientes ativos na China continental é de 3.127, 22 dos quais encontram-se em estado grave.

Desde o início da pandemia, 102.666 pessoas foram infetadas no país e 4.636 morreram.

A covid-19 provocou 5.428.240 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse, divulgado na sexta-feira.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.990 pessoas e foram contabilizados 1.424.016 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde de hoje.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, considerada preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 110 países, sendo dominante em Portugal.