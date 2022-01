RIR defende a reforma do sistema judicial

A candidatura do Partido Reagir Incluir Reciclar (RIR) dá continuidade à sua campanha eleitoral, tendo estado esta quinta-feira, 27 de Janeiro, nas Zonas Altas do Funchal em contacto directo com a população local.

Na ocasião, os candidatos aproveitaram para dar a conhecer as propostas eleitorais do partido pelo círculo eleitoral da Madeira e apelar ao voto no partido que promete dar “voz ao cidadão comum” no Parlamento.

Os candidatos defenderam aquela que consideram ser "uma das suas grandes propostas", um sistema judicial mais transparente, mais célere, seguro e rigoroso, "onde defende a não prescrição de crimes de homicídio, violação, abuso sexual, fraude fiscal e branqueamento de capitais". O RIR defende, igualmente, uma revisão "urgente" da lei em relação a crimes de violência doméstica, com agravamento significativo das penas para os agressores e meios de proteção às vítimas mais eficazes. "São necessários mais técnicos especializados bem como toda uma reforma deste sistema de apoio".

No entanto, para que todo o sistema judicial funcione de forma eficaz, o Partido RIR defende a necessidade urgente da requalificação dos edifícios onde funcionam os tribunais e esquadras, bem como a dotação de mais funcionários e de viaturas de patrulhamento. Defende ainda a revisão salarial dos funcionários judiciais e do subsídio de risco para as forças de segurança.

"É inadmissível que o governo central de esquerda continue a fechar os olhos a esta situação grave. Estamos a falar da justiça e da defesa de um país e da Região Autónoma da Madeira".