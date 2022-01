Expulsão de Joel Tagueu 'vale' um jogo de castigo

O Conselho de Disciplina da FPF não deu provimento a pedido de despenalização apresentado pelo Marítimo sobre o castigo, de um jogo de suspensão, aplicado por aquele organismo a Joel Tagueu, em virtude do vermelho directo com que o jogador do Marítimo foi admoestado no jogo com o Belenenses SAD.

O Conselho de Disciplina aplicou ao jogador 1 jogo de suspensão, sustentado no Artº 154.1 do Regulamento de Disciplina, com base no relatório do árbitro, Vitor Ferreira, que refere ter Joel “entrado em tackle sobre um adversário com força excessiva, pondo em causa a integridade física do mesmo”.

O Marítimo recorreu nesta terça-feira, dia 25 de Janeiro, sobre o acórdão do CD, solicitando a despenalização do cartão vermelho. Informa o Conselho de Disciplina que o arguido apresentou a sua defesa, alegando que “, estando de posse da bola e a comandar a acção, efectua o passe muito antes da chegada do adversário, que aborda o lance de sola pisando o pé do nosso jogador, sendo que o contacto só se dá quando os dois pés do jogador do Marítimo já estão no relvado, premissa que anula a conduta violenta com que o árbitro justifica a tomada da decisão", juntando prova em formato vídeo para o efeito.

Analisada a defesa apresentada, o Conselho de Disciplina refere que “não se vislumbra indiciado qualquer abalo à credibilidade probatória reforçada de que gozam aqueles relatórios oficiais, pelo que se confirma a factualidade descrita nos relatórios, com as consequências disciplinares previstas no RDLPFP. Mantém-se, assim, inatacável a materialidade subjacente à decisão do árbitro (expulsão por conduta violenta)”.

Marítimo ainda com duas multas por comportamento incorrecto do público e apresentação de uma tarja dos ultra templários

O Marítimo foi ainda multado pelo CD em 281 euros por comportamento incorrecto do público, por, de acordo com o relatório do Delegado da Liga, os adeptos verde-rubros terem entoado cânticos à equipa de arbitragem de “gatuno, gatuno, gatuno” e ainda pelo cântico dirigido ao guarda-redes do Belenenses SAD (filho da p.) aquando da reposição da bola em jogo.

Foi ainda a SAD maritimista multada em 561 euros por inobservância de outros deveres – Entrada e permanência de objectos não autorizados – nomeadamente pela presença de uma tarja, superior a 1m x 1m, com o símbolo dos Templários Ultras Maritimo, conforme fotografia enviada ao departamento de competições e match center da Liga Portugal e ainda pelo Relatório do Delegado da LPFP. “ Este facto vai contra o regime jurídico do combate à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espectáculos desportivos, de forma a possibilitar a realização dos mesmos com segurança”, escreve o CD da FPF.

O arguido Marítimo foi notificado dos relatórios oficiais do jogo no dia 24.01.2022, constando do relatório do delegado da LPFP, a inserção dos objectos não autorizados no estádio, tendo apresentado as alegações que não convenceram o Conselho de Disciplina.