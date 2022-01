Perto da recta final da campanha, maioria dos líderes no norte e Rio desce até ao Alentejo

A cinco dias do final da campanha, António Costa aposta no norte, como os líderes do Bloco de Esquerda, PAN e Chega, enquanto o presidente do PSD desce até ao Alentejo, onde estará também João Oliveira pela CDU.

O primeiro-ministro e secretário-geral do PS, António Costa, continua a percorrer o norte do país e no início da tarde vai estar em Macedo de Cavaleiros, numa ação com os caretos de Podence.

O primeiro-ministro segue depois para Bragança, tendo prevista uma iniciativa com estudantes e investigadores no Instituto Politécnico e um café com candidatos do distrito, e termina o dia com um comício em Vila Real.

O presidente do PSD, Rui Rio, desce hoje até ao Alentejo e começa o dia em Portalegre, com uma ação de contacto com a população e comércio local, seguida de uma reunião com a Associação de Agricultores do Distrito de Portalegre. Durante a tarde, volta a estar com a população já em Évora, onde tem também marcada uma sessão de conversas dedicada à agricultura.

Quem também estará pelo Alentejo é o líder parlamentar do PCP, João Oliveira, que faz campanha pela CDU em Beja, primeiro com uma declaração sobre culturas intensivas ao início da tarde, seguindo para uma ação de contacto com os trabalhadores do estaleiro da Câmara Municipal de Serpa, antes de encerrar o dia com um comício na capital do distrito.

A coordenadora do BE, Catarina Martins, faz de manhã uma visita à feira de Espinho e à tarde regressa a casa para um encontro aberto sobre cultura no Porto, onde é cabeça de lista. À noite, participa num comício em Santa Maria da Feira.

O presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos começa o nono dia de campanha com uma visita ao mercado da Guarda e durante a tarde vai estar com a população de Mirandela no centro da cidade, seguindo depois para um jantar-comício em Viseu.

A agenda da porta-voz do Pessoas-Animais-Natureza (PAN), Inês de Sousa Real, arranca com uma visita a uma escola em Braga, onde vai estar também numa ação de contacto com a população. À tarde, visita outra escola em Braga, segue depois para Vila Nova de Famalicão, onde irá fazer uma visita a uma fábrica de têxtil e já no 'Invicta', pelas 18:30, participa numa iniciativa do PAN Porto.

Em Guimarães, o presidente do Chega, André Ventura, participa numa arruada durante a tarde. O líder da Iniciativa Liberal (IL), João Cotrim de Figueiredo, não tem ações de campanha previstas.

O dirigente do Livre e cabeça de lista pelo círculo eleitoral de Lisboa, Rui Tavares, vai hoje visitar o Teatro Mosca, no concelho de Sintra, e depois do almoço estará em Salvaterra de Magos para um passeio de barco no rio Tejo, pelo distrito de Santarém.