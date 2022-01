Três centenas de portugueses celebram Festa das Fogaceiras em Caracas

Três centenas de portugueses residentes na Venezuela realizaram no domingo em Caracas a tradicional Festa das Fogaceiras, em que pediram a intercessão do mártir São Sebastião para o fim da pandemia de covid-19 na Venezuela e no mundo.

"Há 22 anos que fazemos a festa. A fé dos portugueses continua firme. Hoje, mais do que nunca devido à grande crise que estamos a viver, não só na Venezuela, mas praticamente em todo o mundo. Pedimos especialmente que acabe este pesadelo desta peste (covid-19) e que a humanidade volte a ser o que era antes de começar esta pandemia", disse o presidente da Associação Civil Amigos de Terras de Santa Maria, que reúne portugueses da Venezuela com ligações a Santa Maria da Feira.

Rodrigo Ferreira falava à Agência Lusa à margem da Festa das Fogaceiras, que teve lugar no Centro Marítimo de Venezuela, 23 quilómetros a leste de Caracas, da qual fez parte uma missa, seguida de uma procissão em que várias lusodescendentes, vestidas de branco, transportaram fogaças (uma espécie de pão doce) à cabeça como oferendas a São Sebastião, cumprindo a tradição originária de Santa Maria da Feira.

Na Venezuela estão oficialmente confirmados 467.864 casos de infeção com o coronavírus SARS-CoV-2 e 5.402 mortes associadas à covid-19, desde o início da pandemia.