Rebeldes do Iémen ameaçam intensificar ataques contra Emirados Árabes Unidos

No sábado, um ataque aéreo da coligação Arábia Saudita-Emirados Árabes Unidos matou 82 pessoas e feriu 266 no Iémen em resposta a um ataque com drones que matara 3 pessoas reivindicado pelos rebeldes iemenitas. Foto EPA/STR