Encontrado corpo de menor sem coração nem órgãos genitais em Moçambique

Um corpo mutilado de um menor de 15 anos, ao qual foi retirado o coração e os órgãos genitais, foi encontrado por residentes numa mata na Zambézia, província do centro de Moçambique, disse hoje a polícia à Lusa.

O corpo foi encontrado no dia 15, no distrito de Mocuba e a avaliar pelo estado em que se encontrava, as autoridades suspeitam que o crime tenha ocorrido entre um e dois dias antes, disse Miguel Caetano, porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) na Zambézia.

"Infelizmente ainda não foram localizados os autores do crime", referiu o porta-voz, acrescentando que decorrem trabalhos para a sua localização.

As autoridades policiais suspeitam que se trata de um caso de tráfico de órgãos humanos, avançou Miguel Caetano.

As autoridades da mesma província já tinham anunciado na segunda-feira a descoberta feita por duas crianças, que se depararam com uma cabeça decepada, de um homem calvo de 60 anos, quando iam pescar num rio.

As autoridades suspeitam que o homem tenha sido assassinado na sua residência no princípio do mês e que os criminosos tenham tentado, sem sucesso, levar a cabeça para o Malaui, país que faz fronteira com Moçambique.

As cabeças de homens carecas são consideradas amuletos nalguns rituais praticados em zonas da África Austral.