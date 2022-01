EUA manifestam apoio à nova líder das Honduras com presença na tomada de posse

A presença da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, na tomada de posse da nova Presidente das Honduras demonstra o apoio de Washington à governação de Xiomara Castro, revelaram na quarta-feira fontes oficiais do país da América Central.

A tomada de posse de Xiomara Castro, que venceu as presidenciais realizadas em novembro, está agendada para 27 de janeiro e contará com a presença da vice-presidente norte-americana, confirmou à agência EFE um dos membros da comissão de transição.

Jari Dixon sublinhou a importância da presença de Kamala Harris e outros líderes para a cerimónia que empossará Castro como a primeira hondurenha eleita presidente em toda a história do país.

Além da número dois do Joe Biden, vão marcar presença na tomada de posse os presidentes Nayib Bukele, de El Salvador, Laurentino Cortizo, do Panamá, e Gabriel Boric, do Chile, também este último recém-eleito.

O apoio dos Estados Unidos a Xiomara Castro começou a manifestar-se antes das presidenciais, com a visita a Tegucigalpa, entre 21 a 23 de novembro, do subsecretário de Estado do gabinete de Assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado, Brian A. Nichols.

Três semanas depois, a subsecretária de Estado para a Democracia e Direitos Humanos norte-americana, Uzra Zeya, marcou presença na capital das Honduras entre 12 e 13 de dezembro, encontrando-se com Xiomara Castro.

Xiomara Castro, que venceu no final de novembro as eleições presidenciais, prometeu "formar um Governo de reconciliação" e instaurar uma "democracia participativa".

As Honduras, país envolto em violência e corrupção ligadas ao tráfico de droga, foram lideradas durante mais de 12 anos pelo Partido Nacional, na pessoa de Juan Orlando Hernández, fortemente rejeitado por diversos setores da sociedade e acusado pelos principais líderes da oposição de corrupção e envolvimento no tráfico de droga.