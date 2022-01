Organizações internacionais de media condenam ciberataque contra grupo Impresa

Quatro organizações internacionais de editores de jornais e revistas -- FIPP, WAN-IFRA, EMMA e ENPA -- condenaram hoje o ciberataque de que a Impresa foi alvo, manifestando a sua solidariedade para com a dona do Expresso e da SIC.

Em 02 de janeiro, os 'sites' do grupo Impresa foram alvo de um ciberataque que, segundo a dona da SIC, teve como autor o grupo Lapsus$, que realizou uma intrusão na rede interna, bem como nos meios de controlo da plataforma de 'cloud' (AWS) utilizada" pela Impresa.

Hoje, em comunicado, a FIPP (Connecting Global Media), a WAN-IFRA (The World Association of News Publishers), a EMMA (European Magazine Media Association) e a ENPA (European Newspaper Publishers Association) assumem uma posição conjunta.

"Este é um ato criminoso que violou as leis de cibersegurança, manifestamos a nossa solidariedade à Impresa no esforço para tentar recuperar deste gravíssimo ataque", referem as quatro organizações num comunicado conjunto.

"Numa era digital, os crimes 'online' não são menos graves do que os cometidos no mundo físico e devem ser tratados em conformidade", pelo que "encorajamos vivamente o Governo português a investigar este crime de forma profunda, de maneira a identificar e responsabilizar os seus autores", defendem, salientando que o ataque "representa uma tentativa direta de impedir a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, numa altura em que se mostra maior do que nunca a necessidade de uma imprensa independente e de meios de comunicação profissionais".

As quatro organizações sublinham que "uma imprensa livre e rigorosa é um pilar das sociedades democráticas".

Face a isso, "vivamente condenamos todos os que a atacam pelas mais diversas formas", rematam.

A FIPP foi fundada em França em 1925 e é uma das mais antigas associações a nível mundial, abrangendo atualmente proprietários de meios de comunicação e criadores de conteúdos de todo o mundo.

A WAN-IFRA é a organização global dos editores de notícias e abrange uma rede global de 18 mil publicações em 120 países.

Por sua vez, a EMMA é a representante das revistas que se publicam na Europa, quer em papel quer digitais, e a ENPA é a organização que representa os editores de jornais de toda a Europa, abrange 16 associações nacionais em 13 países da Europa.