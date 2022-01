Cerca de 40 mil pessoas com dose de reforço nos Açores

O secretário regional da Saúde dos Açores disse hoje que estão administradas cerca de 40 mil doses de reforço da vacina contra a covid-19 na região e que até ao final do mês haverá um incremento "significativo".

"Devemos estar a aproximar-nos das 40 mil doses administradas. Há aqui um avanço significativo a esse nível. Entendemos que, com o sistema de casa aberta e com o reforço que iremos fazer nas próximas semanas, iremos ter no final deste mês de janeiro números muito mais significativos da dose de reforço", adiantou, em declarações aos jornalistas, em Angra do Heroísmo, o titular da pasta da Saúde nos Açores, Clélio Meneses.

Os números exatos da vacinação com a terceira dose contra a covid-19 na região só deverão ser atualizados na próxima semana, mas o secretário regional disse que perto de 40 mil pessoas terão sido inoculadas, "a esmagadora maioria" com "mais de 65 anos".

Clélio Meneses não revelou que percentagem dessa faixa etária está já inoculada com a dose de reforço, mas disse que as unidades de saúde já estão a vacinar as pessoas entre os 50 e os 64.

Questionado sobre a data estimada de alargamento dessa vacinação a outras faixas etárias, o governante disse que dependerá da adesão da população.

"Vamos agora avaliar nas próximas semanas, até ao final deste mês, como é que evolui o processo de vacinação com a dose de reforço e logo que se perceba que é adequado baixar o nível etário é assim que acontecerá", afirmou.

Esta quinta-feira, na ilha de São Miguel, reabre o centro de vacinação das Portas do Mar, em Ponta Delgada, em regime de casa aberta, e na próxima semana reabre também o centro de vacinação do pavilhão multiúsos da Vinha Brava, em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira.

"Contamos com este incremento do processo vacinal neste mês de janeiro e no princípio do mês de fevereiro darmos aqui um salto significativo em termos desta proteção", sublinhou o titular da pasta da Saúde nos Açores.

Nas restantes ilhas, a vacinação é feita nos centros de saúde, mas poderão abrir também centros de vacinação.

"Sei que São Jorge está a organizar um processo do género. Para já vai ser com agendamento. A verdade é que temos nove ilhas com nove realidades diferentes, em termos demográficos, mas também em termos de respostas das unidades de saúde e em termos dos próprios recursos", explicou o governante.

Clélio Meneses reconheceu que "há alguma reserva das pessoas em aderir à dose de reforço, porque entendem que já têm as duas doses, que é o suficiente e que já não será necessário que aconteça".

"O que podemos dizer é que nos internados na região apenas um tem dose de reforço. Todos os outros ou não estão vacinados, ou não têm dose de reforço. O que significa a relevância da dose de reforço de forma a protegermos a população", frisou.

O secretário regional da Saúde apelou à vacinação de reforço, lembrando que a vacina contra a gripe é administrada todos os anos.

"Não é nada de novo. As pessoas não receiem, porque não estamos a falar de nada de extraordinário. Estamos apenas a reforçar aquilo que é necessário ser reforçado, tal como acontece com outras vacinas e o caso da gripe sazonal é um exemplo claro disso", salientou.

Os Açores registaram hoje 523 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 que provoca a doença covid-19, um novo recorde de novos casos diários.

A região tem atualmente 2.303 casos positivos ativos, sendo 1.618 em São Miguel, 482 na Terceira, 110 no Faial, 49 no Pico, 22 nas Flores, 12 na Graciosa, seis em Santa Maria e quatro em São Jorge.

Estão internados nos três hospitais da região 20 doentes com covid-19, três dos quais em unidade de cuidados intensivos.

Segundo dados divulgados pela Autoridade de Saúde Regional, até 22 de dezembro de 2021, 198.828 pessoas nos Açores tinham vacinação primária completa contra a covid-19 (84%).