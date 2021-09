Reino Unido regista subida nas infecções mas descida nos internamentos

O Reino Unido registou 40 mortes e 37.960 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com os dados oficiais atualizados hoje, com destaque para uma subida nas infeções, mas descida nas mortes e internamentos.

No domingo, o Reino Unido tinha registado 58 mortes e 32.417 novos casos, mas os valores relativos ao fim-de-semana são normalmente mais baixos devido ao atraso no processamento.

Nos últimos sete dias, entre 21 e 27 de setembro, a média diária foi de 137 mortes e 34.457 casos, o que corresponde a uma descida de 3,5% no número de mortes e uma subida de 13,4% no número de infeções relativamente aos sete dias anteriores.

Desde o início da pandemia, foram notificados 136.208 óbitos de covid-19.

A média diária de hospitalizações foi de 801 entre 15 e 21 de setembro, uma descida de 16,1% face aos sete dias anteriores.

Nas passadas 24 horas foram administradas 38.971 vacinas no país.

Até agora, 89,7% da população com mais de 16 anos foi imunizada com uma primeira dose e 82,4% tem a vacinação completa.

A covid-19 provocou pelo menos 4.744.890 mortes em todo o mundo, entre 231,74 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.995 pessoas e foram contabilizados 1.067.175 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.