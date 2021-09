Luanda regista entre Maio a Julho 127 crimes de abuso sexual de menores

A polícia angolana deteve, entre maio e julho deste ano, em Luanda, 94 suspeitos de 127 crimes de abuso sexual de crianças, dos quais 110 em ambiente familiar, anunciou hoje o Ministério do Interior.

Uma nota da direção provincial de comunicação institucional e imprensa do Ministério do Interior anuncia a realização, este sábado, de uma campanha de sensibilização contra os crimes sexuais no bairro Walale, no Zango II, município de Viana.

De acordo com o documento, a que a Lusa teve acesso, os crimes ocorridos em ambiente familiar foram praticados por familiares e pessoas próximas das vítimas, enquanto os outros foram cometidos na via pública, residências abandonadas, estabelecimentos comerciais e perpetrados por pessoas desconhecidas.

O piquete da polícia em diversas unidades recebeu, no período em referência, 139 denúncias.

A delegação do Ministério do Interior em Luanda leva a cabo desde o dia 05 de maio deste ano a campanha contra os crimes sexuais em crianças e adolescentes, com o objetivo de despertar a consciência das pessoas, das famílias e comunidades sobre a existência desse mal, para, em conjunto com as autoridades, ajudar a diminuir esse fenómeno na capital angolana.

No sábado, a campanha de sensibilização porta-a-porta conta com a colaboração de igrejas.