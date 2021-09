Ronaldo "com Portugal às costas" quebra recordes e faz manchetes

Despois da vitória de Portugal frente à República da Irlanda, por 2-1, na qualificação para o Mundial'2022, Cristiano Ronaldo domina, sem surpresa, a imprensa desportiva desta quinta-feira, 2 de Setembro.

"Com Portugal às costas", pode ler-se no diário A Bola.

"Íncrivel", escreve o Record e, por sua vez, O Jogo reforça que ontem foi o "dia em que Cristiano safou Ronaldo": começou com um penálti falhado, participou no golo irlandês para, no fim, acabar como recordista de golos ao nível de selecções.

Mas nem só os desportivos, destacam o feito do madeirense que somou ontem mais um recorde.

"Futebol: O recorde de Cristiano Ronaldo que deu a vitória a Portugal", titula o Público, Portugal 2-1 Rep. Irlanda: Ronaldo voa para a reviravolta" escreve o Jornal de Notícias, enquanto o DN destaca "Ronaldo vencedor: CR7 bate recorde de golos por seleções nacionais e dá vitória a Portugal num jogo de loucos". Já o Correio da Manhã diz que refere o "Recorde histórico na reviravolta" de CR111.

Outros temas em destaque na imprensa nacional:

Visão:

- "Recomeçar com mais saúde"

- "Negócio: Candidato à compra da Efacec investigado por corrupção"

- "Covid-19: A esperança nos novos medicamentos"

Público:

- "Receitas com taxas moderadoras caíram para quase metade em 2020"

- "Transportes: CP suprimiu quase dois mil comboios em dois meses"

- "Energia: Rota do gás natural para o país contorna conflito Argel-Rabat"

- "Orçamento: Negociações arrancam com dois mil milhões comprometidos"

- "Investigação: O que acontece quando trocamos olhares com um robô?"

- "Sem abrigo: 'Não deixaremos ninguém voltar á rua' Como funciona o programa de casas partilhadas?"

- "Filas nos bancos, lojas fechadas: Sem saberem como governar, os talibãs lançam o caos no Afeganistão"

Jornal de Notícias:

- "Mais de 1.500 idosos desaparecidos nos últimos quatro anos"

- "Ciclismo: Sprint em Ovar ganho por Henrique Casimiro"

- "Benfica: Direção marca eleições para 09 de outubro e demite-se"

- "Fisco: Falsificaram faturas e lucraram com subsídios"

- "Televisão: 'The Voice' regressa com mais música nacional"

- "Acidentes de moto-quatro no verão preocupam autoridades"

- "Viana do Castelo: Habitação e melhor emprego dominam debate"

- "Lojas do Cidadão entupiram"

Diário de Notícias:

- "Aveiro, Vila Real e Évora: Manuel Heitor quer abrir mais três cursos de medicina em dois anos"

- "Nova despesa de dois mil milhões já pesa no OE de 2022. Metade do valor são salários e pensões"

- "Comissária europeia chuta TAP para a concorrência. E avisa: comboio noturno não pode dar prejuízo"

- "Medidas: Obrigação de usar máscara na rua cai nos próximos dias"

- "Qatar: A monarquia absoluta que se tornou central no xadrez afegão"

- "A incrível história de Liz Holmes: de sucessora de Steve Jobs ao banco dos réus por uma gota de sangue"

- "Jardins Abertos: Dois fins de semana para viver a natureza e conhecer a árvore das chuchas"

Inevitável:

- "CUF e Luz tiram algumas consultas, cirurgias e partos das convenções com a ADSE"

- "BE revela localização de centro de refugiados afegãos"

- "Covid-19: Variante Um já foi detetada em Portugal, mas não se espalhou"

- "Sintra: O palco do debate a que Basílio alegadamente foge"

- "Talibãs exibem equipamento americano na sua parada de vitória"

- "Benfica: Assembleia Geral convoca eleições para 09 de outubro"

- "Os hábitos dos maiores leitores do mundo e desafios para se tornar num"