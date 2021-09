Encontrado corpo em decomposição de homem no Cabo da Roca

Um corpo de um homem em estado de decomposição foi encontrado na tarde de hoje numa falésia na zona do Cabo da Roca, em Sintra (Lisboa), confirmou à agência Lusa o capitão do Porto de Cascais, Gomes Agostinho.

De acordo com o comandante, as causas da ocorrência "ainda estão por apurar" e não foi possível determinar a idade do homem, referindo apenas que deverá ter "50 e poucos anos".

"Foram feitas as medidas cautelares de polícia e agora vai decorrer a investigação", disse Gomes Agostinho.

O corpo encontrado pelas 12:01, segundo o 'site' na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), foi transportado pela Polícia Marítima para o Instituto de Medicina Legal em Lisboa, por determinação do Ministério Público.

Questionado pela Lusa sobre o período temporal em que o corpo esteve na falésia, o capitão do Porto de Cascais explicou que não podia "responder com rigor", vincando que se trata de uma zona frequentada todos os dias pelas autoridades, mas não foi detetado anteriormente.

O acaso encontra-se sob a alçada da Polícia Judiciária.