Agentes da fileira do vinho criam iniciativa para tornar setor mais sustentável

Quatro dezenas de agentes da fileira do vinho de todo mundo criaram a iniciativa 'Sustainable Wine Roundtable' (SWR) para "reforçar a liderança" do setor ao nível da sustentabilidade, foi anunciado.

Num comunicado conjunto, a SWR e a fundação The Porto Protocol adiantaram que vai ser desenvolvida "uma norma de referência global que clarifique o consenso da comunidade vitícola sobre o significado exato do conceito de sustentabilidade e a forma como esta é implementada", explicando como é que as vinhas e adegas podem ser colocadas "no caminho da sustentabilidade".

Por sua vez, os retalhistas e consumidores vão receber informações para classificar os rótulos e 'claims' ecológicos.

Esta coligação sem fins lucrativos inclui todos os agentes do setor, desde produtores a consumidores.

O SWR vai promover grupos de trabalho para desenvolver as melhores práticas e ferramentas em "questões relevantes da sustentabilidade, sensibilizar, juntar atores da indústria e posicionar a comunidade vitivinícola a nível mundial como uma força em prol de um mundo melhor".

Os membros fundadores da SWR são a Ahold Delhaize, Alko, Alliance Wine, Amorim, Amorim Cork, BLB Vignobles, British Glass, BSI, Catena Institute of Wine, Château Léoube, CIVB, Cloudy Bay, Concha y Toro, Diversity in Food and Beverage, Domaine Bousquet, Dr. Loosen, Enotria&Coe, Equalitas, Famille Perrin, Fish Friendly Farming, Food Alliance, Grupo Avinea, Hochschule Geisenheim University, International Wineries for Climate Action, JancisRobinson.com, Journey's End Vineyards, Lidl GB, Napa Green, New York Wine & Grape Foundation, North South Wines, Preferred by Nature, Ramón Bilbao e o Schenk Group.

A Ste. Michelle Wine Estates, Sustainable Agriculture Network, Sustainable Winegrowing Australia, Sustainable Winegrowing British Columbia, Systembolaget, The Co-op UK, The Fairtrade Foundation, The Porto Protocol, The Wine Society, Treasury Wine Estates, Vingruppen, Vintage Wine Estates, Waitrose & Partners, Whole Foods Market, Wines of South África e a WWF South África integram também este grupo.

"Existem muitos programas e projetos inovadores que visam tornar os vinhos e as adegas mais amigas do ambiente e socialmente justas. O nosso objetivo é reuni-los, gerando a clareza, coesão e colaboração necessárias para que o setor vitivinícola se estabeleça como um líder no panorama mundial da sustentabilidade", afirmou, citado no mesmo documento, o presidente inicial desta mesa-redonda, Richard Bampfield MW.

A SWR está aberta para adesão geral em 2022.