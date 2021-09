Acidentes de viação causam 10 mortos e 32 feridos durante fim de semana em Luanda

A polícia angolana registou, no fim de semana, 10 mortos e 32 feridos, num total de 33 acidentes de viação, na província de Luanda, capital de Angola, informaram hoje as autoridades policiais.

De acordo com o balanço da polícia sobre a segurança pública nas últimas 72 horas, os acidentes registados causaram danos avaliados em mais de 19 milhões de kwanzas (130.145 euros).

O documento refere que, no âmbito da regularização e fiscalização do trânsito automóvel, procedeu-se à apreensão de 28 motorizadas e aplicadas sanções a 428 automobilistas por diversas infrações ao Código da Estrada.

"Na passada sexta-feira, foram detidos e encaminhados ao tribunal oito cidadãos automobilistas, com idades compreendidas entre os 19 e 43 anos, pela autoria do crime de corrupção ativa aos agentes da autoridade e condenados na pena de 20 a 60 dias de prisão, convertidos em multa no valor monetário de 80 mil kwanzas [126,9 euros] a 300 mil kwanzas [475,9 euros]", indica a polícia.

Entre sábado e domingo, foram detidos outros 69 automobilistas, entre os 21 e 55 anos, presumíveis autores do crime de corrupção ativa, que deverão ser presentes ao tribunal.

Em Angola, os acidentes de viação são a segunda causa de morte depois da malária.

Durante o final de semana, a polícia apreendeu oito armas de fogo, das quais seis metralhadoras do tipo AKM e uma pistola, e deteve 137 indivíduos presumíveis autores de diversos crimes, dos quais se destaca a de um cidadão, de 18 anos, no bairro Malueca, município de Cacuaco, por suspeita de homicídio voluntário.

O crime terá ocorrido no interior de uma residência, tendo sido vítima uma mulher, de 22 anos, presumindo-se que ambos mantinham uma relação amorosa.