GNR inicia hoje operação para fiscalizar transporte de mercadorias perigosas

A Guarda Nacional Republicana (GNR) realiza a partir de hoje e até domingo uma operação de fiscalização direcionada para os transportes de mercadorias perigosas em todo o território nacional, anunciou a corporação.

Em comunicado, a GNR adianta que a operação "Mercadorias Perigosas" envolve meios dos comandos territoriais e da Unidade Nacional de Trânsito e a fiscalização vai incidir sobre infrações no âmbito do transporte de mercadorias perigosas, entre elas a falta de documento de transporte, a circulação sem certificado de aprovação dos veículos ou sem que o condutor tenha certificado de formação.

O incumprimento das regras relativas à instalação e uso do tacógrafo, o acesso à atividade transportadora, a circulação de veículo sem que tenha sido submetido a inspeção periódica obrigatória, a condução sob a influência do álcool ou de estupefacientes e a não utilização do cinto de segurança e/ou sistemas de retenção são outras das infrações que a GNR irá fiscalizar.

Na nota, a GNR lembra que nos "transportes rodoviários de mercadorias, as mercadorias perigosas assumem uma importância fulcral nas economias das sociedades modernas e são merecedoras da atenção acrescida por parte dos agentes económicos e das autoridades com responsabilidades nesta área, em função do risco associado às ações de carga e descarga, acondicionamento e transporte deste tipo de matérias".

A GNR refere ainda que este tipo de operações "pretendem não só proporcionar uma melhor segurança rodoviária, mas também aumentar a eficácia e a qualidade dos serviços prestados pela GNR aos utentes das vias".