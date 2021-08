Portugal continental com risco muito elevado de radiação UV

Todo o país apresenta hoje um risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV), com exceção do grupo central dos Açores, de acordo com informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

No grupo central dos Açores, o risco é elevado.

A escala de radiação ultravioleta tem cinco níveis, entre risco extremo e baixo.

Para as regiões com risco muito elevado, o IPMA aconselha a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, 't-shirt', guarda-sol, protetor solar e que se evite a exposição das crianças ao sol.

Para as regiões com risco elevado, aconselha o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, 't'shirt' e protetor solar.

Em Portugal continental é hoje esperado céu pouco nublado ou limpo, vento mais intenso na faixa costeira ocidental e nas terras altas e uma pequena subida de temperatura no interior Norte e Centro