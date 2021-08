Milhares de pessoas em protesto não autorizado contra restrições em Berlim

Milhares de pessoas protestaram hoje em Berlim contra as medidas de contenção da pandemia de covid-19, apesar de a polícia ter proibido nove manifestações, alegando falta de garantias de cumprimento das medidas de higiene e distanciamento.

Segundo a agência noticia EFE, a polícia alemã preparou para este fim de semana um grande dispositivo de segurança, com mais de 4.200 efetivos.

"Várias manifestações estão a ocorre nar cidade, algumas das quais já terminaram. Vários milhares de pessoas reuniram-se sem autorização no parque Volkspark Friedrichhain e estão agora a concentrar-se no centro da cidade sob nossa vigilância", informou a polícia local, ao princípio da tarde de hoje, via Twitter.

Até agora, os policiais retiraram mais de 50 pessoas da manifestação para identificação e ordenaram que abandonassem o local.

O Supremo Tribunal Administrativo de Berlim-Brandenburg confirmou na sexta-feira a proibição das manifestações convocadas por movimentos formados na maioria por negacionistas da pandemia, nas quais eram esperadas cerca de 22.500 pessoas.

A polícia autorizou apenas uma manifestação convocada para hoje e domingo e na qual são esperados 500 participantes, considerando que aquele número "não representa perigo para a segurança pública", porque não há antecedentes preocupantes relativamente a quem convocou a iniciativa.

Paralelamente, e durante a tarde de hoje, representantes da área cultural alemã manifestaram-se na capital, na chamada "Marcha do Amor", com 'house music' e 'techno', que deverá juntar cerca de 10 mil pessoas para chamar a atenção para a atual situação de um setor muito afetado pela pandemia.

Os protestos não autorizados contra as medidas anticovid em 01 de agosto último, com cerca de cinco mil participantes, resultaram na detenção de 950 pessoas, tendo 75 agentes policiais ficado feridos.