Incêndio obriga a retirar milhares de pessoas em França

Milhares de pessoas foram retiradas em França, na noite de segunda-feira, devido a um incêndio que continua ativo, especialmente de sete parques de campismo em torno do maciço dos Mouros, no sudeste do país.

"O incêndio não está sob controlo", disse hoje de manhã o responsável do departamento de Var, Evence Richard, em declarações ao canal BFMTV, precisando que "pelo menos uma centena de casas foram mais ou menos afetadas".

O fogo, que já queimou cerca de 5.000 hectares, deflagrou na noite de segunda-feira, numa zona da autoestrada A57, a uma centena de quilómetros a nordeste da cidade de Toulon, na costa mediterrânica.

Evence disse que quatro hidroaviões e três helicópteros estavam em funcionamento desde as 07:00 da manhã para controlar o fogo, em apoio aos 700 a 750 bombeiros que trabalham no terreno.

O incêndio avançou rapidamente nas últimas horas, devido a condições meteorológicas desfavoráveis, com ventos fortes e temperaturas elevadas, não havendo registo de vítimas até ao momento.

O ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, anunciou na rede social Twitter que se deslocará hoje ao local do incêndio, o mais grave deste verão em França.