Carlos César reeleito presidente do PS com mais de 90% dos votos

Carlos César foi hoje reeleito presidente do PS com mais de 90% dos votos na abertura do 23ª Congresso Nacional deste partido, que vai decorrer até domingo na Arena de Portimão.

Na votação, que se fez por via eletrónica, o ex-líder parlamentar dos socialistas obteve 745 votos a favor e 76 brancos, num total de 821 votantes.

Membro do Conselho de Estado, líder do Governo Regional dos Açores entre 1996 e 2012, Carlos César é presidente do PS desde 2014.

A candidatura de Carlos César, que não teve oposição, foi subscrita por socialistas de diferentes sensibilidades políticas, desde Francisco, a Manuel Alegre ou Daniel Adrião, pelo secretário-geral do partido, António Costa, e pelo presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues.

Na mesma série de votações, foram também eleitos por expressivas maiorias (superiores a 90%), a Comissão de Verificação de Poderes, a Mesa do Congresso e a Comissão Honra.