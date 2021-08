Reino Unido prestes a concluir retirada do Afeganistão dentro de algumas horas

A operação de retirada de pessoas levada a cabo pelo Reino Unido no Afeganistão vai terminar "dentro de algumas horas", anunciou hoje o ministro da Defesa, Ben Wallace, na Sky News, na sequência do atentado no aeroporto de Cabul.

"Agora trataremos das pessoas que trouxemos connosco, as cerca de mil pessoas dentro do aeroporto e tentaremos continuar a encontrar algumas pessoas na multidão onde pudermos, mas no geral a operação principal acabou e faltam apenas algumas horas", acrescentou o ministro.

Os voos de retirada de pessoas do Afeganistão foram hoje retomados com nova urgência, um dia após os atentados suicidas direcionados a milhares de pessoas que tentam desesperadamente fugir da tomada do poder pelos talibãs.

Os Estados Unidos anunciaram que são esperadas novas tentativas de ataques antes de terça-feira, a data limite para a saída das tropas estrangeiras, encerrando a guerra mais longa da América.

Residentes em Cabul afirmaram que saíram vários voos hoje de manhã.

Os atentados de quinta-feira junto ao aeroporto internacional de Cabul mataram pelo menos 60 afegãos e 13 militares norte-americanos, segundo fontes afegãs e norte-americanas, no dia com mais mortes a registar para as forças norte-americanas no Afeganistão desde agosto de 2011.

Num discurso emocional, o Presidente Joe Biden culpou afiliados do grupo Estado Islâmico no Afeganistão, mais radicais do que os militantes talibã que tomaram o poder há menos de duas semanas.

Os talibãs regressaram ao poder no Afeganistão duas décadas depois de terem sido afastados numa invasão liderada pelos Estados Unidos, a seguir aos ataques de 11 de setembro de 2011.