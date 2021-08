CTT distinguidos com estatuto Inovadora 2021 pela Cotec

"É com muito orgulho que vemos estas distinção atribuída aos CTT, a qual vem reforçar de forma muito positiva aquilo que já é o posicionamento dos CTT na área da inovação e do empreendedorismo. A inovação está no nosso ADN e somos a mais antiga 'startup' portuguesa, pelo que o estatuto Inovadora Cotec 2021 vem reconhecer todo o trabalho que toemos desenvolvido", afirmou, em comunicado, o administrador executivo dos CTT João Sousa.

Os Correios têm 12.234 trabalhadores, 11.671 dos quais em Portugal, onde opera com 2.384 pontos CTT e cerca de 5.000 agentes Payshop, segundo dados de dezembro de 2020.