PM chinês promete punir autoridades pelas mortes nas enchentes no centro do país

O primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, prometeu hoje que vai responsabilizar as autoridades pelos erros cometidos durante as inundações recentes, que causaram a morte de centenas de pessoas numa das mais populosas cidades do país.

Mais de 300 pessoas morreram nas enchentes do mês passado, ocorridas na província de Henan, incluindo pelo menos 292 na capital da província, Zhengzhou, 14 das quais encurraladas no sistema de metropolitano da cidade, que ficou inundado.

Li visitou na quinta-feira o túnel da linha de metropolitano de Zhengzhou onde passageiros presos nas carruagens gravaram um vídeo com a água a subir progressivamente.

Moradores da cidade, que colocaram flores na entrada de uma estação de metropolitano, apesar dos esforços da polícia para bloquear a área, reclamaram que as autoridades deveriam ter fechado o metropolitano perante as chuvas torrenciais.

A China sofre regularmente inundações sazonais, mas este ano foi particularmente severo.

As inundações coincidiram com os esforços para conter um surto da variante delta da covid-19, o que afetou particularmente Henan e a província de Jiangsu, no leste da China.

Mas as piores enchentes no país, nos últimos anos, ocorreram em 1998, quando mais de 2.000 pessoas morreram e quase 3 milhões de casas foram destruídas, principalmente ao longo do rio Yangtsé.

As perdas diretas com as enchentes deste verão são estimadas em mais de 14 mil milhões de dólares (cerca de 12 mil milhões de euros).

Li foi, durante seis anos, um alto funcionário em Henan, sendo depois promovido a um cargo mais alto em Pequim e era visto como potencial futuro chefe de Estado e secretário-geral do Partido Comunista da China, antes de ser eclipsado pelo atual Presidente, Xi Jinping.