Fogo em Odemira consumiu área estimada em 1.100 hectares

O incêndio que deflagrou na quarta-feira e foi dominado hoje, às 18:40, na zona de Sabóia, no concelho de Odemira, consumiu uma área estimada de 1.100 hectares, num perímetro de 20 quilómetros, revelou a Proteção Civil.

"A área [ardida] que apurámos tem cerca de 1.100 hectares, com um perímetro estimado de 20 quilómetros", disse o 2.º comandante regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo, José Guilherme Marcos, numa conferencia de imprensa em Saboia, para fazer o ponto de situação do incêndio.

Segundo o responsável, as entidades competentes irão apurar a área final ardida, mas, de acordo com as previsões, "este incêndio tinha um potencial de dano que poderia chegar a cerca de 6.000 hectares".

Pela área que se estima ter ardido, tota no concelho de Odemira, distrito de Beja, "dá para ver a intensidade do incêndio", o "desempenho de excelência" e "a dificuldade que homens e mulheres tiveram para que chegássemos ao dia de hoje e a esta hora com o incêndio dominado", frisou.