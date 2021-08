Açores com 41 novos casos e 38 recuperações

Os Açores registaram nas últimas 24 horas 41 novos casos de covid-19, 38 recuperações e estão internados 11 doentes nos hospitais, segundo o boletim diário da Autoridade Regional de Saúde.

Foram registados 33 novos casos em São Miguel, quatro no Faial, dois na Terceira, um na Graciosa e um em São Jorge, na sequência das 1.358 análises realizadas.

Em São Miguel, onde todos os casos correspondem a transmissão comunitária, por concelhos, Ponta Delgada registou 17 casos, na Ribeira Grande foram reportados nove, em Vila Franca do Campo quatro casos, na Povoação outros dois e no Nordeste um caso.

A Autoridade Regional de Saúde refere que, na Terceira, os dois novos casos diagnosticados, em contexto de transmissão comunitária, são relativos ao concelho de Angra do Heroísmo.

No Faial há quatro novos casos na Matriz, todos por aferir, sendo que dois correspondem a viajantes, não residentes.

O caso registado em São Jorge, no Norte Pequeno, integra a cadeia de transmissão local primária preexistente, enquanto na Graciosa o novo caso, no Guadalupe, está também ligado a uma das cadeias preexistentes.

Foram registadas 38 recuperações e estão internados 11 doentes nos hospitais dos Açores, 10 dos quais no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, com dois em Unidade de Cuidados Intensivos, e um no Hospital de Santo Espírito, da Ilha Terceira.

Os Açores têm atualmente 457 casos ativos de covid-19, sendo 383 em São Miguel, 29 na Terceira, 18 em São Jorge, 12 no Faial, sete em Santa Maria, sete na Graciosa e um no Pico.

Estão ativas sete cadeias de transmissão local primária, sendo duas no Pico, uma em São Jorge, uma em Santa Maria, duas na Graciosa e uma partilhada entre Faial e São Jorge, tendo já sido extintas 225 e estando em vigilância ativa 1.441 pessoas.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 8.431 casos de covid-19, tendo recuperado da doença 7.775 pessoas.

Faleceram 39 pessoas, saíram do arquipélago 89 e 71 indivíduos apresentaram prova de cura anterior.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 16 de agosto, foram vacinadas contra a covid-19 nos Açores 167.580 pessoas com a primeira dose (67,9%) e 152.369 com vacinação completa (64,4%), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados em relação à pandemia, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde.

A covid-19 provocou pelo menos 4.381.911 mortes em todo o mundo, entre mais de 208,5 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.584 pessoas e foram registados 1.006.588 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.