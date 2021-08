Governo Regional envia nota de pesar pelo falecimento de Vasco Martins

"Foi com profundo pesar" que o Governo Regional tomou conhecimento do falecimento do madeirense, emigrado na África do Sul, Vasco Martins, de 81 anos, natural do Funchal, freguesia de Santo António.

Segundo o director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Rui Abreu, o conterrâneo agora falecido foi "um verdadeiro ‘embaixador da Madeira’ na África do Sul, onde promoveu o desporto, a cultura e as tradições madeirenses, tornando-se numa referência para toda a Comunidade".

Covid tira a vida a ex-presidente da Casa da Madeira em Joanesburgo O antigo presidente da Assembleia Geral Casa da Madeira em Joanesburgo e também ex-presidente da Academia de Bacalhau em Pretória, Vasco Martins, faleceu esta tarde, devido ao agravamento do estado de saúde, confirmou há instantes o conselheiro das Comunidades Madeirenses, José Nascimento, corroborando a mesma informação que DIÁRIO disponha.

"Grande entusiasta do desporto, Vasco Martins, foi dirigente do Club Sport Marítimo de Pretória, uma das filiais do Club Sport Marítimo da Madeira, desempenhando também um papel cívico na Casa da Madeira de Joanesburgo, onde foi presidente da Assembleia-Geral".

O Governo Regional da Madeira, através da Direção Regional das Comunidades e Cooperação Externa, endereça à família enlutada as mais sentidas condolências.