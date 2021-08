Ford Mustang: um ícone da indústria automóvel americana

Viatura desportiva com a robustez e presença que só os carros americanos têm.

Equipada com motor 2.3 ecoboost, com 290 cavalos de potência e caixa automática de 10 velocidades com patilhas no volante.

Viatura a gasolina, muito bem equipada de fábrica, com câmara auxiliar de marcha-atrás, conta-quilómetros digital, sensores de estacionamento, sensores de luz e chuva, estofos em pele, espelhos retrovisores rebatíveis electricamente, chave inteligente, entre outros.

Este Ford Mustang 2.3 Ecoboost é a nova proposta do Megamotor, sendo que o seu valor comercial é de 49 900 euros, havendo a possibilidade de a adquirir através de um financiamento desde 628,79 euros por mês, sem entrada inicial, com possibilidade de retoma mesmo com dívida e garantia de fábrica até 2023*.

Este ícone da indústria automóvel americana pode ser seu. Contacte-nos!

Megamotor

Contactos: 291934107/913454545 e 913454540

Morada: Estrada João Gonçalves Zarco nº 88, no centro do Caniço.

Sítio na Internet: www.megamotor.pt

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.