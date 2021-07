Bom dia!

Houve menos chumbos nas escolas da Madeira. O tema que faz manchete no DIÁRIO desta quinta-feira explica que a taxa de retenção e desistência de alunos atingiu, na Região, valores mínimos no ano lectivo de 2019/20. Apenas chumbaram 21 em cada mil estudantes do ciclo básico.

Pandemia trava apoio a crianças em risco

Comissões de Protecção na Região acompanharam média de 664 casos por mês em 2020, quando no período homólogo esse número foi de 746.

"Sinto-me um bicho da ilha"

Psiquiatra Ricardo França Jardim analisa a evolução da Autonomia e considera que Alberto João Jardim foi uma espécie de Trump.

Professor acusado de assédio apresenta queixa por difamação

Afastado de dar aulas em Santo António, docente apresentou queixa-crime à PSP.

Brício aposta em Carlo Martins para o Caniço

Candidato é o rosto do projecto 'Hotelaria Madeirense Ajuda a Nossa Ilha'.

