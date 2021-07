Rui Jorge Fernandes quer “ganhar o grupo RC3 e ser o melhor entre os utilizadores de carros de duas rodas motrizes"

O piloto Rui Jorge Fernandes alinha no próximo Rali Vinho da Madeira com a ambição de “ganhar o grupo RC3 e ser o melhor entre os utilizadores de carros de duas rodas motrizes".

Gostaríamos também de ficar o mais à frente possível mesmo que isso implique nos imiscuirmos entre alguns pilotos com viaturas R5. Nesta prova a concorrência vai ser maior e estaremos atentos à prova do João Silva, cujo carro é supostamente de um grupo inferior ao nosso mas, como mais recente, pode ter um potencial idêntico ao do nosso Renault Clio R3T. Não efectuamos quaisquer alterações na nossa viatura mas tivemos bastante cuidado na nossa preparação física pois este é um rali muito exigente a esse nível". Rui Jorge Fernandes

Rui Jorge Fernandes, de 31 anos, iniciou-se na modalidade em 2008 com um Skoda Fabia TDi. Esteve já aos comandos de viaturas, como um Citroën Saxo, Citroën C2 R2, Mitsubishi Lancer Evo IX e Mitsubishi Lancer Evo VI. Em 2019 adquiriu o actual Renault Clio R3T e o ano passado tornou-se campeão regional do escalão. Em 2021 é guia destacado do agrupamento no Campeonato de Ralis Coral da Madeira.