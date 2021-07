APAVT está satisfeita com desanuviamento na Groundforce mas quer acordo global

A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) congratulou-se hoje com o desanuviamento da situação conflitual na Groundforce, mas salientou a "urgência de um acordo global entre as partes".

Em comunicado, esta associação "regozija-se com o teor do comunicado (...) do gabinete do Ministro das Infraestruturas e da Habitação, no qual é referido que estão 'reunidas as condições para uma resolução definitiva da instabilidade que se vive na empresa (Groundforce), o que indicia o fim da greve'".

Naquele texto, do Ministério dirigido por Pedro Nuno Santos, foi anunciado que a TAP vai pagar diretamente aos trabalhadores da Groundforce o valor correspondente ao subsídio de férias e às anuidades em atraso.

Antes, esta informação fora transmitida aos sindicatos da empresa de 'handling' (assistência nos aeroportos).

"Esta foi a solução encontrada para ultrapassar a recusa na semana passada da administração da Groundforce em aceitar a transferência da TAP que permitiria o pagamento aos trabalhadores do subsídio que lhes era devido", ainda segundo a nota ministerial.

Mas, agora, a APAVT salientou "a urgência de se alcançar um acordo global entre as partes, colocando um ponto final na angústia de milhares de passageiros, agências de viagens e todos os demais parceiros da indústria turística".