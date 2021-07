PS-Madeira defende maior fiscalização para evitar e punir crimes ambientais

Helena Freitas colocou em causa o papel fiscalizador da autarquia de São Vicente, bem como da Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, quanto à gestão dos resíduos tóxicos do concelho, defendendo que é necessária mais fiscalização no terreno.

Em causa está o crime de poluição e saúde pública registado no concelho de São Vicente, relacionado com várias toneladas de amianto que foram encontradas enterradas no parque industrial do município.

A candidata do PS-Madeira à câmara vicentina exigiu o apuramento de toda a verdade e as devidas consequências criminais aos responsáveis, apontando o dedo ao Governo Regional e à autarquia local pela ausência de um papel fiscalizador.

"É necessária mais fiscalização, com agentes no terreno, com o intuito de garantir a correcta actuação das empresas na gestão de resíduos prejudiciais à saúde publica", refere a socialista.

Amianto enterrado no sítio das Ginjas em São Vicente Candidato do PTP pede análises laboratoriais aos cursos de água de rega e água potável "dos sítios das Ginjas, Miradouro e Feiteiras, para confirmar que não estão contaminadas pelas toneladas de amianto que foram soterradas na zona alta de São Vicente"

Helena Freitas considera até ser importante tomar todas as medidas necessárias para salvaguardar a saúde da população e proceder à análise detalhada dos impactos que este crime ambiental terá no concelho.

Neste momento, para além da verdade, é necessário actuar na minimização do impacto do amianto no meio ambiente. Sendo necessário tomar com a maior urgência possível medidas de prevenção, estudo e minimização do impacto deste resíduo no concelho, através de análises laboratoriais aos terrenos envolventes e às massas de água próximas do local. Helena Freitas

A candidata pelo PS-Madeira à Câmara Municipal de São Vicente vai mais longe e admite que este "lamentável" episódio levanta agora várias questões, tais como a ausência de "um procedimento oficial de identificação e quantificação dos resíduos tóxicos que permita seguir o rasto e o destino que lhes é dado". Ainda para mais "existindo poucas empresas com licença de manuseamento de resíduos contendo amianto e sabendo que existe um processo de retirada destes materiais na Madeira.