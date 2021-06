Sobreviventes de AVC reúnem-se mensalmente

De acordo com o SESARAM, a primeira reunião do Grupo de Ajuda Mútua Madeira (GAM-M) realizou-se, no passado dia 26 de Junho, e juntou vários sobreviventes de AVC, familiares e cuidadores, para além de profissionais da equipa multidisciplinar da Unidade de AVC, com intervenção e apoio imprescindível de Arlinda Oliveira, enfermeira gestora da Unidade de AVC.

A criação do GAM-M foi apresentada em 2020 no Dia Mundial do AVC, a 29 Outubro, pelo presidente da Portugal AVC, António Conceição.

"Estas reuniões irão realizar-se com uma periodicidade mensal, mais precisamente no último sábado de cada mês, pelas das 10 horas, no Núcleo de Formação do Hospital Dr. Nélio Mendonça", revela em comunicado.