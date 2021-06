Lesados do Banif desconvocam manifestação no Funchal

É oficial. A manifestação dos lesados do Banif, que estava agendada para coincidir com as comemorações do Dia de Portugal, foi desconvocada.

Em comunicado, a Associação de Lesados do Banif (ALBOA) garante que António Costa "mostrou-se sensível à situação desesperada" destas pessoas que perderam o seu dinheiro e prometeu "envidar todos os esforços para o encurtamento do prazo para encontrar uma solução".

Manifestação dos lesados do Banif em equação após reunião com Costa Para já, "não está decidido se há ou não manifestação" e o presidente da ALBOA explicou o porquê. "É difícil transmitir às pessoas que há uma solução quando ainda está para ser constituído o tal grupo de trabalho. As pessoas estão há praticamente seis anos à espera e consideram uma oportunidade única o primeiro-ministro e o presidente da república estarem cá", justificou.

António Costa informou que iria ser constituído, a breve prazo, o já referido grupo de trabalho, que "terá como missão encontrar as melhores e mais rápidas vias de se avançar para a concessão da garantia governamental necessária para a constituição do Fundo de Recuperação de Crédito junto da CMVM, Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários".