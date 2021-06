Militantes referem pluralidade do debate e união do partido

Militante do PAN em Azeitão, Mariana Crespo chegou ao congresso que hoje se iniciou em Tomar com "alguma ansiedade" pela mudança de liderança do partido e pela saída de deputados, mas reviu-se nas propostas apresentadas.

Mariana Crespo foi uma das apoiantes da proposta de Luís Humberto Teixeira que visava "aprofundar as dimensões ética e democrática do PAN", chumbada na votação realizada hoje de manhã no Congresso do partido que decorre, até domingo, em Tomar (distrito de Santarém) e no qual será eleita a nova porta-voz Inês Sousa Real, na qual tem "total confiança".

Lamentando que "não tenha sido totalmente entendida" a proposta do representante da distrital de Évora, que declarava incompatível a presença simultânea no mesmo órgão do partido de elementos com grau de parentesco de primeiro grau, Mariana acredita que esse debate "vai continuar a ser feito".

Para Diogo Chiquelho, de Viseu, as alterações aos estatutos hoje aprovados reforçam o PAN como "partido aliado com a progressividade" e reafirmam os seus "valores basilares".

Militante do partido desde que fez 18 anos, em 2017, Diogo sublinhou que os jovens "não estão cansados da política mas do partidarismo", declarou-se confiante de que muitos darão a cara nas próximas eleições autárquicas e sublinhou a proposta de Beatriz Salafranca, também de Viseu, para que os jovens não sejam encerrados num grupo, mas que sejam voz ativa junto dos órgãos decisores.

Pela primeira vez num congresso do partido, Paulo Ramires, de Coimbra, saudou a diversidade do debate a que está a assistir.

Veio parar ao partido depois de ouvir um tempo de antena do PAN que prendeu a sua atenção, pelas referências à proteção das pessoas, confessando que este é um tema que o move, lamentando apenas não ter ouvido nas propostas contidas na moção do partido qualquer referência à regionalização.

Da distrital de Santarém, Pedro Machado gostou do debate "plural" num partido no qual sente "grande união", frisando que só há uma lista à liderança do PAN porque ela "une o partido".

Confessando alguma dificuldade em passar a mensagem do PAN na região, Pedro Machado saudou a apresentação de uma moção que "traz uma visão mais clara", que "chega melhor às pessoas", mostrando que este não é um partido só dos animais, mas que coloca a tónica no ecocentrismo.

O VIII Congresso do PAN decorre hoje e domingo, em Tomar, sob o mote "Semear o futuro, 10 anos a fazer avançar a mudança", e dele sairá uma nova Comissão Política Nacional (órgão máximo de direção política entre congressos) e uma nova porta-voz do partido, Inês Sousa Real.