Taxa de transição/conclusão no ensino secundário aumentou na Madeira em 2019/20

No ano lectivo 2019/2020, a taxa de transição/conclusão no ensino secundário continuou a aumentar, fixando-se agora nos 89,5%, ou seja +4,5 pontos percentuais do que no ano lectivo anterior.

Este é um dos dados divulgados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) no âmbito da 'Série Retrospetiva da Educação da Região Autónoma da Madeira' actualizada com informação do ano lectivo de 2019/2020, disponibilizada pelo Observatório de Educação da Região Autónoma da Madeira (OERAM).

De acordo com as informações divulgadas, "em termos globais (do ensino pré-escolar ao ensino secundário), no ano lectivo 2019/2020, estavam matriculados na Região 41,8 mil alunos, o que representa uma diminuição de 2,1% (-913 alunos) em relação ao ano lectivo anterior. Os alunos inscritos no 1.º ciclo têm vindo a diminuir desde 2007/2008, os alunos do 2.º ciclo desde 2011/2012 e os alunos do 3.º ciclo desde 2013/2014. De sublinhar que o número total de alunos é o mais baixo desde o início da série. Dos 41,8 mil alunos, o ensino público absorve 79,6% das matrículas e o ensino privado 20,4%."

Em termos do pessoal docente afecto ao ensino pré-escolar, básico e secundário (incluindo ensino profissional), estiveram em funções 6,0 mil docentes, menos 14 (-0,2%) que no ano lectivo 2018/2019.

A DREM refere ainda que a taxa de retenção e desistência no ensino básico da Região baixou para 2,1%, menos 1,8 pontos percentuais (p.p.) que em 2018/2019, correspondendo ao valor mais baixo da série.

Já, segundo informação apurada no âmbito do Inquérito ao Emprego, na Região, a DREM revela que a taxa de abandono precoce de educação e formação (expressa em média móvel de 3 anos) voltou a baixar, de 13,7% em 2019, para 11,2% em 2020. "Esta variável tem diminuído continuamente desde 2013, ano no qual atingia 28,0%, sendo que em sete anos decresceu 16,8 p.p..", acrescenta.