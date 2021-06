Pedro Fino visitou obras de reconstrução da ER 203

A empreitada de reconstrução da ER 203 – Carreiras arrancou na última semana de Junho e o secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, visitou a obra esta quarta-feira. Com uma extensão total de aproximadamente 6 500 metros, a ER 203 faz a ligação entre a ER 205 (a Sul) e a ER 103 (a Norte) e será, de acordo com a Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, "alvo de uma importante e aguardada intervenção de reabilitação".

"Os sucessivos acontecimentos meteorológicos foram alterando significativamente, ao longo dos tempos, algumas das perspectivas apontadas em estudos realizados nos últimos anos sobre esta estrada. A extensão dos danos e o grau de destruição verificados no traçado da ER 203 foram de tal forma significativos que se impôs reapreciar minuciosamente alguns dos critérios utilizados. A passagem de caudais com uma forte componente sólida sobre os pavimentos com inclinações muito elevadas originou uma degradação bastante significativa das condições existentes", escreve a SREI em comunicado.

A tutela refere que o objectivo da intervenção é melhorar as condições de cruzamento das linhas de água mais importantes, para minimizar o risco de situações "causadas pela colmatação das passagens hidráulicas e consequente galgamento, seguido de escoamento descontrolado sobre os pavimentos". A intenção é também proteger melhor a plataforma rodoviária.

"Dada a degradação verificada do estado do pavimento, decorrente do efeito abrasivo dos materiais arrastados pelo transbordamento das linhas de água, nomeadamente no 20 de Fevereiro de 2010, revelou-se ser plenamente justificável, em termos económicos e operacionais, optar pela remoção integral das camadas existentes e consequente construção de uma estrutura de pavimento completa de raiz", explica o Governo Regional na mesma nota.

E em função de instabilizações observadas nos taludes, decorrentes do temporal de 2010, diz a SREI que se tornou "imprescindível" intervir na recuperação e estabilização de taludes ao longo do traçado.

Principais trabalhos que a empreitada envolve:

– Levantamento/fresagem de pavimentos existentes;

– Terraplenagens para fundação de pavimento e estruturas de contenção;

– Pavimentação da estrada regional no troço circunscrito pela intervenção;

– Introdução/reconstrução de órgãos de drenagem, longitudinais e transversais;

– Instalação e reposição de equipamentos de sinalização e segurança;

– Execução de taludes e estruturas de suporte em geral, e estabilização das estruturas de contenção existentes.

A obra foi adjudicada, a 9 de Abril deste ano, por 5 050 000.00€. Em Outubro de 2020, foi publicado em Diário da República o concurso público para a intervenção, com o valor base do procedimento de 5 426 000.00€ e com o critério de adjudicação pela melhor relação qualidade-preço.